Политика
РИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой, мы в 13-м году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных изменений с точки зрения, как мы будем жить, как мы будем понимать друг друга.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 12:50
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«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году
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