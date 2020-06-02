Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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Павел Климкин
Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой, мы в 13-м году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных изменений с точки зрения, как мы будем жить, как мы будем понимать друг друга.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 12:50

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