Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

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