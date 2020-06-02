Политика
РИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году
Московский Комсомолец12:42
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Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru 15:08
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы
Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
News.ru 16:31
Космос
Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon
Crew Dragon, на котором на орбиту отправились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским кораблем, отправленным на МКС с территории США с 2011 года, передает «Интерфакс».
Профиль 31 мая в 13:58
Армия и оружие
Командование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму
Shraibikus News 05:35
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Общество
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Экономика
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости 04:58
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Экономика
Код дохода в платежках с 1 июня 2020 года
Код 2 проставляется в платежках при выплате: алиментов; суточных; компенсаций по ТК РФ; декретных и детских пособий; других доходов, перечисленных в ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ за исключением п. 1 и 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ.
Бухгалтерия.ру 09:02
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Происшествия
В Ярославле убили священника, сообщил архиерей
РИА Новости 16:59
Здоровье
Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких
Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
Фонтанка.Ру 12:02
Автоспорт
F1-insider: Алонсо может возглавить «Рено» через два года
ИА Красная Весна 16:33
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»
«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ИА Красная Весна 16:03
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48