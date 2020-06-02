Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году

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Климкин предсказал Третью мировую войну

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Климкин предсказал Третью мировую

Взгляд.ру12:02
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
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Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
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Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

"Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы", - сказали в военном ведомстве.
ТАСС 11:38
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Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Общество

Коронавирус пришел в Москву в январе

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время видеоинтервью заявил, что коронавирус пришел в Москву в «середине-конце января», когда Китай еще только делал первые заявления по эпидемии COVID-19.
Московский Комсомолец 13:07
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Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
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Фигурное катание

Жулин сравнил постановку программ в онлайне с резиновыми женщинами

Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Александр Жулин рассказал о том, возможно ли ставить программы фигуристам в онлайн-режиме из-за карантина.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
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Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
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Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

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Армия и оружие

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
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Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
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Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
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Политика

Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

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Финансы

Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

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Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США

В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters.
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Экономика

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Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Армия и оружие

Россия продала Турции вооружения на миллиард долларов

Экспортные оборонные заказы со стороны Турции оцениваются в один миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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Спорт

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Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Губернатор о вспышке распространения коронавируса в Вязовке: «Понятно, что вирус не в форточку влетел»

По словам губернатора, относительно стабильная ситуация с распространением инфекции омрачилась вспышкой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате села Вязовка.
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