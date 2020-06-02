Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

РИА Новости11:44

Климкин предрек Третью мировую войну в 2021 году

Газета.Ru12:17

Климкин предсказал Третью мировую

Взгляд.ру12:02

«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году

Московский Комсомолец12:42

Экс-глава МИД Украины предсказал наступление Третьей Мировой войны

РЕН ТВ10:40

Климкин предсказал Третью мировую войну

Lenta.ru10:01

Климкин предсказал Третью мировую войну

Rusvesna.su05:26
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
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Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Общество

В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве

Почти 2,7 тысячи вагонов зерна на сумму более 29,7 миллиона долларов пропало со складов государственного агентства резерва Украины, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
РИА Новости 04:28
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Политика

Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
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Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Происшествия

Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании

Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.
REGNUM 15:23
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Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
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Происшествия

Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске

РБК 10:22
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
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Авто

Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы

Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
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Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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Общество

В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда

Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России.
Российская газета 08:22
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Футбол

Форвард «Бешикташа» Ларин может перейти в ЦСКА

ЦСКА может приобрести канадского форварда «Бешикташа» Кайла Ларина.
Бомбардир.ру 16:01
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
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Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 11:36
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Общество

В России выработают новые требования к студенческим общежитиям

Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
Российская газета 15:21
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС 04:00
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