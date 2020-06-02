Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 63

Здоровье Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии. 7

Политика Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. 19

Общество В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 933

Общество Названо время возобновления работы кинотеатров в России Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ. 141

Происшествия Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.

Политика В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7 США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 267

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Космос Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО. 1