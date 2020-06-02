Политика
РИА НовостиКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году
Московский Комсомолец12:42
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Общество
Названо время возобновления работы кинотеатров в России
Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
Общество
Сахалинская фирма отдала китайцам почти 7 млн рублей за товар, который не получила
Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей).
АСТВ 18:47
Здоровье
Минздраву поручено внести проект возобновления плановой помощи
Министерству здравоохранения РФ поручено внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.
Вести.Ru 15:37
Армия и оружие
В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Общество
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Афиша Daily 07:36
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Авто
Citroen представила новый бюджетный седан C3L
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
В Сети появилась информация о том, что в нашей стране было предложено ввести новый штраф для водителей.
32CARS.ru 14:25
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Армия и оружие
Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины
Взгляд.ру 12:36
Космос
В России отложили все июньские космические пуски
Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
Экономика
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.
Primpress.ru 13:30
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Авто
Kia объявила российские цены на новый кросс Kia XCeed
1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed.
Новые автомобили вчера в 10:47
Происшествия
Знакомый основателя паблика «Мужское государство» подтвердил его смерть
Газета.Ru 10:03
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Общество
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»
77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17