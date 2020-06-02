Политика
Деловое.ТВКлимкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек третью мировую войну в следующем году. Он сделал это в эфире передачи "Свобода слова". Климкин отметил, что, по его мнению, граждане Украины слишком оптимистично относятся к вооружённому конфликту на Донбассе.
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«Безумные перемены»: Климкин спрогнозировал третью мировую войну в 2021 году
Московский Комсомолец12:42
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Экономика
Югра вошла в тройку регионов-лидеров по экономическому развитию
Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности.
Российская газета вчера в 06:16
Политика
В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости 03:24
Происшествия
В Омске заключили под стражу подозреваемого в убийстве
По ходатайству прокуратуры Первомайский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
12 Канал Омск 23:25
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Красноярске ищут шестилетнего мальчика
Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Политика
В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию
Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
News.ru 15:06
Политика
Кремль, по данным «Медузы», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей
Кремль, по данным интернет-издания «Медуза», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей.
Эхо Москвы 23:33
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Биатлон
Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.
Sports.ru 09:34
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru 23:15
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 13:42
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета 22:41
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02:32
Хоккей
Каблуков и Карпов стали игроками магнитогорского «Металлурга»
Пресс-служба «Металлурга» объявила о том, что форварды Илья Каблуков и Максим Карпов стали игроками магнитогорского клуба.
ProstoProSport 16:44
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Экономика
Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии
Interfax-Russia.ru - Совет Федерации во вторник одобрил закон о налоговых льготах для ряда компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), деятельность которых входит в перечень пострадавших от пандемии отраслей.
Интерфакс - Россия 04:43
Футбол
Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
Газета.Ru 21:31