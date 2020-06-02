Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек третью мировую войну в следующем году. Он сделал это в эфире передачи "Свобода слова". Климкин отметил, что, по его мнению, граждане Украины слишком оптимистично относятся к вооружённому конфликту на Донбассе.

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Экономика Югра вошла в тройку регионов-лидеров по экономическому развитию Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности. 1

Политика В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ. 1,1K

Происшествия В Омске заключили под стражу подозреваемого в убийстве По ходатайству прокуратуры Первомайский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Культура Лоза резко ответил на шутку Киркорова Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина. 8

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

Происшествия В Красноярске ищут шестилетнего мальчика Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня. 4

Экономика Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43% Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. 15

Политика В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию. 22

Биатлон Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР» Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.

Политика Мантуров назвал преимущества России перед другими странами У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. 444

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 159

Политика Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. 10

Происшествия В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Здоровье 18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области 2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах. 72

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 25

Экономика Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии Interfax-Russia.ru - Совет Федерации во вторник одобрил закон о налоговых льготах для ряда компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), деятельность которых входит в перечень пострадавших от пандемии отраслей.