Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России. Дончане победили киевлян со счетом 1:0.

Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

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