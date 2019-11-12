Футбол
Pravda.RuКлимкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России. Дончане победили киевлян со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
Общество
В алтайском селе косят траву со снегом к приезду Медведева
В сети появилось видео, на котором рабочие косят сухую траву, когда уже выпал снег.
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Политика
Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет мексиканских Военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки.
Футбол
«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе
Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене.
Экономика
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях при реализации нацпроектов
Генеральная прокуратура России нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации национальных проектов, об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
Автоспорт
Квят считает Гран-при Бразилии домашней гонкой
Экономика
Правительство установило базу по взносам на 2020 год
Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на вечер
Известная российская эстрадная певица Алла Пугачева нашла замену своему супругу юмористу Максиму Галкину на один вечер.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Происшествия
В Казани умер юморист Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с КВНщиками
В Казани из жизни ушёл юморист Ильяс Хасанов, который вместе с КВНщиками попал в страшную аварию ещё 8 ноября 2019 года.
Общество
От наличных денег полностью отказались 2% россиян
Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.
Общество
Вдову Муслима Магомаева экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок
Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Политика
Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.