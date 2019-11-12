Футбол

Pravda.RuPravda.RuКлимкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России. Дончане победили киевлян со счетом 1:0.
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Климкин попросил украинских футбольных фанатов не позориться перед Россией

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Газета Кемеровавчера в 23:57

Климкин попросил футбольных болельщиков Украины не позориться

Экономика сегоднявчера в 17:23
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

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Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
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Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

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Социальная сеть Facebook может втайне подсматривать через камеру смартфона за пользователями, пока те листают новостную ленту.
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Сбербанк сменит финансового директора

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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

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