Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России. Дончане победили киевлян со счетом 1:0.

Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Происшествия Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.

Политика Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Авто Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы Часто из-за ошибок водителя из шин выпадают шипы, что зимой является опасным для движения автотранспорта.

Кино В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.

Политика Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у РФ Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политика Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Экономика Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.

Общество Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».

Общество Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.

Гаджеты Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру Социальная сеть Facebook может втайне подсматривать через камеру смартфона за пользователями, пока те листают новостную ленту.

Экономика Сбербанк сменит финансового директора Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.