Футбол
Pravda.RuКлимкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России. Дончане победили киевлян со счетом 1:0.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Футбол
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии
Inc-news.ru 00:54
Происшествия
Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием
Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.
РБК 09:27
Политика
Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.
RT на русском 09:47
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Часто из-за ошибок водителя из шин выпадают шипы, что зимой является опасным для движения автотранспорта.
ToDay News Ufa 10 ноября в 00:56
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у РФ
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
News.ru 10 ноября в 16:55
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости 05:48
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:24
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
RT на русском 06:33
Наука
Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца
Naked Science 02:29
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Общество
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25
Гаджеты
Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру
Социальная сеть Facebook может втайне подсматривать через камеру смартфона за пользователями, пока те листают новостную ленту.
Вести.Хайтек 08:42
Экономика
Сбербанк сменит финансового директора
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.
Forbes 08:44
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16