Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось
Так политик прокомментировал в фейсбуке
 сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" его страну.
РИА Новостивчера в 17:22

Подробнее о событии

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

РИА Новостивчера в 17:22

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

RT на русскомвчера в 18:20

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Известиявчера в 18:20

Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

РБКвчера в 19:22

Климкин: Украина станет державой назло все не верящим в нее

Московский Комсомолецвчера в 18:40

Климкин призвал сделать Украину великой державой назло всем, кто в это не верит

Life.ruвчера в 17:46

В Киеве ответили на статью Washington Post о «ненависти» Трампа к Украине

News.ruвчера в 17:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Игры

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews вчера в 10:32
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 01 ноября в 11:48
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Музыка

Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт

Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.
Мойка78 вчера в 23:18
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РИА Новости вчера в 17:48
Политика

Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США

Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 01:02
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия вчера в 17:34
Политика

В Донбассе заметили российский флаг

В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-5 Луганской области появился российский флаг.
Lenta.ru вчера в 23:51
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Религия

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 02 ноября в 10:04
Футбол

Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС вчера в 16:17
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия

В Пензе при пожаре погиб человек

Smi58.ru 00:34
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец вчера в 13:02
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 02 ноября в 18:43
Шоу-бизнес

Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

РИА Новости вчера в 15:08
Хоккей

Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Авто

Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа

Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня вчера в 00:20
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Технологии

Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное