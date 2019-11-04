Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Так политик прокомментировал в фейсбуке
 сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" его страну.
РИА Новости17:22

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Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

РИА Новости17:22

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Известия18:20

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Московский Комсомолец18:40

Климкин призвал сделать Украину великой державой назло всем, кто в это не верит

Life.ru17:46

В Киеве ответили на статью Washington Post о «ненависти» Трампа к Украине

News.ru17:46
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В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России.
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Газета.Ru 12:29
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

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Медведев сравнил цены на интернет в России и США

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Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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