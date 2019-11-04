Политика
ИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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с чего всё началось
Так политик прокомментировал в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" его страну.РИА Новости17:22
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