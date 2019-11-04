Политика
ИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд
По данным издания, вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla поднялись в цене на 24%, в связи с чем состояние Маска, который владеет 22% акций компании, увеличилось на два миллиарда долларов, то есть до 22,9 миллиарда.
Телеканал 360° вчера в 19:23
Культура
Премьера документального фильма о жизни Децла состоится 7 ноября
Snob.ru 28 октября в 19:02
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Privet-Rostov.ru 13:39
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Политика
Байден заявил об укреплении позиций России и Сирии на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что политика, которую проводит президент США Дональд Трамп, лишь укрепляет позиции России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке.
Экономика сегодня 01:00
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 19:28
Политика
Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
РИА Новости 18:15
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Экономика
Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий
Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru вчера в 06:12
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа
Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.
Весьма 14:36
Наука
Названо самое безжизненное место на Земле
Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле.
Газета.Ru 12:17
Игры
В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх
Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews 10:32