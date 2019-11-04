Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

РИА Новости17:22

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

RT на русском18:20

Климкин: Украина станет державой назло все не верящим в нее

Московский Комсомолец18:40

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Известия18:20

Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

РБК19:22

Климкин призвал сделать Украину великой державой назло всем, кто в это не верит

Life.ru17:46

В Киеве ответили на статью Washington Post о «ненависти» Трампа к Украине

News.ru17:46
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Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд

По данным издания, вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla поднялись в цене на 24%, в связи с чем состояние Маска, который владеет 22% акций компании, увеличилось на два миллиарда долларов, то есть до 22,9 миллиарда.
Телеканал 360° вчера в 19:23
Культура

Премьера документального фильма о жизни Децла состоится 7 ноября

Snob.ru 28 октября в 19:02
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Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

Коммерсантъ 16:51
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
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Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
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Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

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Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Политика

Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа

Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Политика

Байден заявил об укреплении позиций России и Сирии на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что политика, которую проводит президент США Дональд Трамп, лишь укрепляет позиции России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке.
Экономика сегодня 01:00
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
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Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
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Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
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Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
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Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

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Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Общество

Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году

В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
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«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru вчера в 06:12
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Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа

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Весьма 14:36
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Названо самое безжизненное место на Земле

Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле.
Газета.Ru 12:17
Игры

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews 10:32
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