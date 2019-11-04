с чего всё началось

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Культура Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.

Политика В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

Общество МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час «МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Происшествия В Ереване загорелся ангар российской авиабазы Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Культура Президент поздравил Градского с юбилеем Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Политика На Украине уволен глава космического агентства Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.