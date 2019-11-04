Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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 прокомментировал сообщение американского издания Washington Post о том, что американский лидер якобы негативно относится к Украине.
Политическая Экспертизавчера в 23:37

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В Сети высмеяли обещание сделать Украину державой: Руки сами тянутся к попкорну

Life.ru03:15

Призыв Климкина сделать из Украины державу высмеяли в Сети

Известия02:58

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

RT на русскомвчера в 18:20

Призыв Климкина сделать из Украины державу высмеяли в Сети

РЕН ТВ01:54

В Сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

РИА Новости01:32

Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

РБКвчера в 19:22

Сеть разразилась шутками на новое заявление Климкина

Московский Комсомолец02:00
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Общество

В Москве до среды объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Коммерсантъ 06:55
Культура

Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже

Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
ФедералПресс 06:50
Авто

Чем смазать уязвимые места автомобиля

AvtoVolgograda.ru 01 ноября в 04:30
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Культура

Путин наградил чешского композитора орденом Дружбы

Известный чешский композитор Вадим Петров награждён российским орденом Дружбы.
News.ru 04:58
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
АМИТЕЛ 07:05
Гаджеты

Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема

Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
Актуальные Новости 06:39
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Общество

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ 04:47
Культура

Президент поздравил Градского с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
The Moscow Post вчера в 03:30
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Политика

Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru вчера в 11:43
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

У побережья Сирии российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море.
Российская газета 03:09
Политика

На Украине уволен глава космического агентства

Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Гаджеты

Конкурент Xiaomi Mi CC9 Pro со странной камерой позирует в полный рост

iXBT.com 06:42
Футбол

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru вчера в 06:08
Гаджеты

Стоимость iPhone 12 станет рекордной из-за размеров 5G-модема

Стоимость нового смартфона iPhone 12 от Apple станет рекордной из-за значительных размеров модема 5G, который не помещается на плате.
Актуальные Новости 05:45
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

РИА Новости 01 ноября в 04:56
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