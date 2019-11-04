Политика
ИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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с чего всё началось
Климкин в Facebook прокомментировал сообщение американского издания Washington Post о том, что американский лидер якобы негативно относится к Украине.Политическая Экспертизавчера в 23:37
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Культура
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже
Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
Авто
Чем смазать уязвимые места автомобиля
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
Культура
Путин наградил чешского композитора орденом Дружбы
Известный чешский композитор Вадим Петров награждён российским орденом Дружбы.
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
Гаджеты
Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема
Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Политика
Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Происшествия
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Культура
Президент поздравил Градского с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
У побережья Сирии российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море.
Политика
На Украине уволен глава космического агентства
Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Общество
Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 станет рекордной из-за размеров 5G-модема
Стоимость нового смартфона iPhone 12 от Apple станет рекордной из-за значительных размеров модема 5G, который не помещается на плате.
Армия и оружие