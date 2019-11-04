Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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 прокомментировал сообщение американского издания Washington Post о том, что американский лидер якобы негативно относится к Украине.
Политическая Экспертизавчера в 23:37

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В Сети высмеяли обещание сделать Украину державой: Руки сами тянутся к попкорну

Life.ru03:15

Призыв Климкина сделать из Украины державу высмеяли в Сети

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В Сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

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Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

РБКвчера в 19:22

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

RT на русскомвчера в 18:20
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
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Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

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Археологи воссоздали лицо женщины-викинга с боевой раной на голове

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Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда

В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.
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Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Общество

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Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
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В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Происшествия

Россиянин, который приехал на Украину, не смог спокойно смотреть на знамя ОУН* и сломал флагшток

45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал в украинское село Святопетровское в гости к родственникам, не смог спокойно смотреть на флаг ОУН*.
Новостной фронт 05:21
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости 01:32
Политика

Медведев: цифровое неравенство не преодолено

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.
Коммерсантъ 04:58
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Фигурное катание

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RT на русском 02:21
Общество

«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Город55.ру 02 ноября в 00:21
Общество

В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости 02 ноября в 09:30
Футбол

Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале

Газета.Ru вчера в 19:28
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
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В Назрани похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ Ингушетии и его брата

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Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Армия и оружие

ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Российская газета вчера в 23:13
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Армия и оружие

Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению

По словам Тонояна, на первом этапе республика планирует получить четыре СУ-30СМ из России, контракт на поставку истребителей уже частично оплачен.
Lenta.ru 04:33
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
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