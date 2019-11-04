Политика
ИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Климкин в Facebook прокомментировал сообщение американского издания Washington Post о том, что американский лидер якобы негативно относится к Украине.Политическая Экспертизавчера в 23:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Археологи воссоздали лицо женщины-викинга с боевой раной на голове
Общество
Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда
В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Происшествия
Россиянин, который приехал на Украину, не смог спокойно смотреть на знамя ОУН* и сломал флагшток
45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал в украинское село Святопетровское в гости к родственникам, не смог спокойно смотреть на флаг ОУН*.
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Политика
Медведев: цифровое неравенство не преодолено
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Фигурное катание
Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть
Общество
«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»
«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Футбол
Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Армия и оружие
ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море
Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Армия и оружие
Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению
По словам Тонояна, на первом этапе республика планирует получить четыре СУ-30СМ из России, контракт на поставку истребителей уже частично оплачен.
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.