с чего всё началось

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

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