Политика
ИзвестияКлимкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Космос
Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар
Телеканал 360° 01:53
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 02 ноября в 17:30
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал чемпионом Формулы-1 в шестой раз
Британский пилот команды автогонок серии «Формула-1» Мерседес Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира в данном виде гонок.
REGNUM 01:29
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Экономика
Газпромбанк снизил ставки по ипотеке
"С 1 ноября Газпромбанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,2-0,6 процентного пункта", - сообщили в банке.
РИА Новости 01 ноября в 01:31
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
News.ru 02 ноября в 15:35
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 позаимствует камеру у недорогого смартфона Xiaomi
Ожидается, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S11 будет оснащен многомодульной камерой с главным датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright HMX, разрешение которого составит 108 Мп.
iXBT.com 01:23
Хоккей
Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
RT на русском 01:11
Шоу-бизнес
После инсульта Андрея Дубовского бросили близкие
Актуальные Новости 01:43
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой матча с «Калагари»
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Калгари Флеймз».
REGNUM 00:07
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Здоровье
Жители Алтайского края не могут найти жизненно важный препарат
Как сообщает Karelinform.ru, лекарство исчезло из аптек в Карелии, Бурятии, Мурманской области, Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 05:42
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru вчера в 06:29
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44