Политика

РБКРБККлимкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple.
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Экс-глава МИД Украины призвал граждан отказаться от Apple

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Климкин призвал отказаться от iPhone после признания Крыма российским компанией Apple

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Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
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Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
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На Лондонском мосту произошла стрельба

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Политика

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«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.
RT на русском 06:40
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Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
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Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
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В Японии магазин Даймару предложил сотрудницам надевать специальные значки на время месячных, чтобы другие знали, что ей может понадобиться помощь или более долгий перерыв.
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Состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Сильные эмоции оставил просмотр фильма у вратаря динамовцев Антона Шунина.
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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
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Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
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СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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В России разработали уникальные конденсаторы

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Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
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В Йемене хуситы сбили вертолет Саудовской Аравии

Вертолет был сбит в приграничном районе Йемена ракетой класса «земля-воздух».
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о сорвавшихся трансферах «ястребов» в ходе этого сезона.
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Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби

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С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
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