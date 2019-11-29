Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple.

Политика Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос «Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.

Общество Японский магазин придумал для сотрудниц специальные значки на время месячных В Японии магазин Даймару предложил сотрудницам надевать специальные значки на время месячных, чтобы другие знали, что ей может понадобиться помощь или более долгий перерыв.

Политика Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса «На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.

Политика Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Авто C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.

Политика Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.