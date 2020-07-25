Политика
Газета.RuКлимкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять "настоящих друзей", разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.
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В Киеве не проходят фантомные боли от потери Крыма. Но их используют для внутриукраинских разборок
Комсомольская правда03:13
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом, передает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service вчера в 15:26
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Кино
В Калининграде открылся кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют»
Мероприятие стартовало в пятницу вечером на открытой площадке в башне Врангеля. В качестве ведущего церемонии пригласили Родиона Газманова.
Каскад 03:44
Происшествия
СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Кино
11 сезон «Ходячих мертвецов» выйдет в 2021 году
Съемки десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» компания AMC планировала завершить в апреле.
RuNews24.ru 04:04
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Футбол
«Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак»
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в «Рубине», казанский клуб отказался продавать 19-летнего грузина в «Спартак».
Sports.ru 05:50
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Футбол
«Леванте» мог перехватить Гайча у ЦСКА
Спортивный директор «Леванте» Давид Наварро заявил, что клуб почти завершил подписание аргентинского форварда Адольфо Гайча.
Матч ТВ 02:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Экономика
СМИ сообщили об августовских изменениях в России
Изменения законодательного характера начнут действовать в РФ в августе. О наиболее значимых рассказали СМИ.
Политическая Экспертиза 05:48
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
РБК вчера в 11:50
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
Общество
Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем
Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем.
Lenta.ru 05:42
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Армия и оружие
Египет принял решение ввести войска в Ливию
Вчера официальный Каир принял мандат, согласно которому военные силы Египта могут войти в Ливию.
Госновости 22 июля в 06:13
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40