Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять "настоящих друзей", разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.

Общество ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом, передает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 21

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 144

Кино В Калининграде открылся кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют» Мероприятие стартовало в пятницу вечером на открытой площадке в башне Врангеля. В качестве ведущего церемонии пригласили Родиона Газманова.

Происшествия СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку» Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 368

Футбол «Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак» Как сообщает РБК со ссылкой на источник в «Рубине», казанский клуб отказался продавать 19-летнего грузина в «Спартак».

Космос РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты. 4

Энергетика В России предложили способы остановить рост цен на бензин Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. 139

Футбол «Леванте» мог перехватить Гайча у ЦСКА Спортивный директор «Леванте» Давид Наварро заявил, что клуб почти завершил подписание аргентинского форварда Адольфо Гайча.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,5K

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,1K

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 1,1K

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 13

Общество Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса. 2