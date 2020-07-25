Политика
Газета.RuКлимкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять "настоящих друзей", разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.
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Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
Общество
В посольстве Танзании приветствовали возобновление авиасообщения с РФ
24 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возобновлении РФ авиасообщения с тремя странами с 1 августа — Великобританией, Турцией и Танзанией.
REGNUM вчера в 08:55
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Футбол
«Фенербахче» ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Смолова
Турецкий журналист Беркай Токгез в твиттере сообщил о том, что стамбульский «Фенербахче» ведет с московским «Локомотивом» переговоры по переходе нападающего сборной России Федора Смолова.
Советский спорт 07:55
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником
Глава российского государства Владимир Путин поздравил правоохранителей по случаю Дня сотрудника органов следствия, который ежегодно отмечается в РФ 25 июля.
Политическая Экспертиза 04:46
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Общество
Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК 06:29
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
Космос
Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии
КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 01:13
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Религия
РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ вчера в 06:28
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
Live24 вчера в 02:03