с чего всё началось

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять "настоящих друзей", разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3,6K

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 9

Автоспорт «Формула-1» отменила этапы в четырех странах "Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке. 1

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.

Наука Как COVID-19 вызывает потерю запаха В настоящее время международная группа исследователей во главе с нейробиологами из Гарвардской медицинской школы определила типы обонятельных клеток, наиболее уязвимых для инфекции, вызванной SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Политика Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 56

Религия Схимонах Сергий объяснил, почему его не смогут выгнать из монастыря Опальный схимонах Сергий (Романов), лишенный сана игумена, объяснил, почему РПЦ не сможет выгнать его из Среднеуральского женского монастыря.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 359

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,4K

Футбол «Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших. 1

Наука Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей. 38

Общество Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса. 1