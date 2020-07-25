Политика
Газета.RuКлимкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять "настоящих друзей", разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.
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с чего всё началось
— У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые делят с нами общие ценности и общее будущее, — написал Климкин в "Фейсбуке".Life.ru00:53
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В Киеве не проходят фантомные боли от потери Крыма. Но их используют для внутриукраинских разборок
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