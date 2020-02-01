Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после возвращения России впала в состояние «клинической смерти». Поэтому нужно существование российской делегации в ПАСЕ сделать невыносимым. К этому призвал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Бальбек назвал слова Климкина о ПАСЕ «оголтелым шовинизмом»

РЕН ТВ05:36

Бальбек назвал слова Климкина о «смерти» ПАСЕ оголтелым шовинизмом

РИА Новости05:21

Климкин углядел «клиническую смерть» ПАСЕ из-за РФ

News.ru00:10

Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой

Телеканал 360°00:23

Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за России

Известия00:15

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за российской делегации

РБК02:17

Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ

REGNUMвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Хоккей

Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина

RT на русском 01:21
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
Здоровье

ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".
Вести.Финанс 30 января в 15:46
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Беременная Саша Черно подала документы на развод

Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости 06:48
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

«Виноват, исправлюсь». Новичку «Рубина» пришлось отвечать перед Слуцким за пост в Instagram

Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев написал в Instagram пост о тренировках под руководством Леонида Слуцкого.
Матч ТВ 04:38
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Шоу-бизнес

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем По словам Симоны Юнусовой, дети тяжело переносили случившееся.
Экспресс газета 02:14
Происшествия

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Взгляд.ру 06:09
Кино

В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Аргументы и Факты вчера в 01:30
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Общество

Учительскую в школе Красноярского края перенесли в туалет

НТВ 04:36
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру вчера в 13:13
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт России и ПАСЕБольше новостей по теме
Главное