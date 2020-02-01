Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после возвращения России впала в состояние «клинической смерти». Поэтому нужно существование российской делегации в ПАСЕ сделать невыносимым. К этому призвал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой

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