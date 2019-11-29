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RT на русскомКлимкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Климкин призвал отказаться от продукции Apple из-за признания российского Крыма
Московский Комсомолец05:31
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