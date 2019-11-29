Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

Политика Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Единоборства Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Авто Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95 Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.

Происшествия В канализации Петербурга нашли сильный яд Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.

Политика Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Общество Шипулин заморозил школьников в Краснотурьинске В Краснотурьинске школьников на 40 минут выгнали на мороз ради встречи с новоиспеченным депутатом Госдумы РФ Антоном Шипулиным.

Здоровье В Воронежской области детские поликлиники получат 250 млн Капитальный ремонт в будущем году планируется в семи детских поликлиниках региона и в первом корпусе областной детской клинической больницы №2. Кроме того, предполагается, что в 2020 г. власти направят около 840 млн руб. на строительство лечебного корпуса областной детской больницы №1 по ул. Ломоносова.