Политика

Политика СегодняПолитика СегодняКлимкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 28 ноября.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Украинцев призвали больше не пользоваться Apple из-за признания Крыма

РИА Новости Крым06:24

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

RT на русском04:24

Экс-глава МИД Украины призвал бойкотировать Apple из-за Крыма

Газета.Ru04:47

Экс-глава МИД Украины призвал граждан отказаться от Apple

Известия04:42

Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма

РБК05:43

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple, обозначившей Крым российским

ТАСС04:17

Климкин призвал отказаться от iPhone после признания Крыма российским компанией Apple

ИА Новороссия02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Политика

Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.
Московский Комсомолец 11:56
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.
Интерфакс 13:00
Кино

В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»

Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Профиль вчера в 09:06
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Известия вчера в 12:31
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Происшествия

В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

Иных останков не обнаружено, сообщил ТАСС в пятницу источник в следственных органах.
ТАСС 09:27
Происшествия

Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

ТАСС 12:48
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 05:18
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Политика

Зеленский призвал к надлежащему надзору при рассмотрении дел «майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал прокуроров к надлежащему процессуальному надзору при расследовании дел "евромайдана".
РИА Новости 10:56
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС

ФАН вчера в 10:48
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ вчера в 16:36
Кино

«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

REGNUM 27 ноября в 06:31
Политика

В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
ТАСС 12:38
Политика

В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»

Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РИА Новости 12:45
Политика

Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17

Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
Вечерняя Москва 11:31
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM 05:14
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Новые автомобили 27 ноября в 22:50
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Футбол

Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное