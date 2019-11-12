Футбол

Взгляд.руВзгляд.руКлимкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Климкин попросил украинских футбольных фанатов не позориться перед Россией

РИА Новостивчера в 16:39

Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией

Известиявчера в 17:58

Украинских фанатов-расистов просят не позориться перед Россией

РЕН ТВвчера в 17:17

Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Взгляд.ру01:03

На Украине футбольных фанатов призвали не позориться перед Россией

Газета Кемеровавчера в 23:57

Климкин попросил футбольных болельщиков Украины не позориться

Экономика сегоднявчера в 17:23

Климкин призвал футбольных болельщиков Украины не позориться перед РФ

iReactorвчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Авто

Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара

Автоновости дня вчера в 02:24
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Политика

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова

Как постановил суд, тот факт, что Россия также просила Израиль экстрадировать Буркова на ее территорию после того, как заявление США уже было принято и обсуждено, не исключает экстрадиции в США, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:58
Здоровье

В Севастополе начнут выдавать продуктово-гигиенические наборы

Ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Севастополе стабильно улучшается — эту хорошую новость сообщил в эфире ForPost главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий.
ForPost 01:00
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Суд арестовал доцента СПбГУ по делу об убийстве ученицы

Право.ру вчера в 09:46
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

РБК 02:20
Общество

ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне

Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Кино

Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года

Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Фигурное катание

Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

Газета.Ru вчера в 10:13
Политика

Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита

Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Политика

NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Технологии

Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Общество

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Медиазона вчера в 04:58
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК вчера в 03:46
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Российская газета 02:56
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Наука

Искусственный рог может спасти носорогов от полного истребления

Международная группа ученых изобрела искусственный рог носорога.
iReactor 03:41
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Экономика

Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Подряд на строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга нулевую прибыль.
Forbes 01:30
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное