Футбол
Взгляд.руКлимкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
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Наука
Цвет птичьих яиц зависит от климата
МедиаПоток вчера в 11:41
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым
Одного из основателей «Белых касок», Джеймса Ле Мезурье, нашли мертвым возле его собственного дома в Стамбуле.
Известия вчера в 05:58
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
REGNUM 03:34
Происшествия
Россиян задержали за угрозы убийством судье Мосгорсуда
Lenta.ru вчера в 14:40
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Политика
В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
RT на русском 05:29
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РБК 04:16
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Армия и оружие
ПАО «Мотовилихинские заводы» выполнило госконтракт по РСЗО «Торнадо-Г»
Предприятие полностью и в срок выполнило комплекс работ по ремонту и модернизации РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г" в рамках программы 2019 года.
Военное обозрение 04:14
Интернет
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке 2-3 записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Спорт
«Спартак» не сыграет на турнире в США из-за проблем с визами
Московский "Спартак" не примет участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Life.ru 10 ноября в 04:26
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Происшествия
Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице
Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
7Дней.ру 04:00
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на премьере «Греха» Кончаловского
Максим Галкин не смог составить компанию своей жене, певице Алле Пугачевой на московской премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского.
Культуромания 05:11
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru вчера в 07:59
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25