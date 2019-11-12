Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Хоккей Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Экономика «Центр-инвест» выпустит первые в РФ «зеленые» облигации Согласно заключению RAEX-Europe, привлекаемые средства банк «Центр-инвест» использует в соответствии с принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018), которые были разработаны Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).

Политика Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Происшествия У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.

Происшествия ЕСПЧ встал на сторону свидетельницы избиения жителя Кубани силовиками Согласно материалам дела, 31 мая 2008 года к жителю Кубани, который собирался отвезти дочь из школы после праздничного мероприятия, подбежали несколько мужчин, начавшие его избивать.

Общество Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.

Общество Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.

Политика Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.

Политика Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство в отставку Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.

Экономика Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.