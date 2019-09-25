Политика
Российская газетаКлимкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
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Чтобы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 07:49
с чего всё началось
"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере.РИА Новости07:28
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