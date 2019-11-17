Политика
RT на русскомКлимкин: разведение сил в Донбассе является успехом Путина
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина. «К сожалению, у него много успехов», — цитирует «24 канал» Климкина.
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с чего всё началось
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин достиг значительного успеха в Донбассе после разведения сил, об этом он рассказал в интервью украинскому 24-му каналу.Life.ruвчера в 20:45
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