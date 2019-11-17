с чего всё началось

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина. «К сожалению, у него много успехов», — цитирует «24 канал» Климкина.

Политика В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.

Футбол Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.

Политика Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.

Общество За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Спорт Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Фигурное катание Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.

Происшествия В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента Охранник одного из баров в центре Москвы выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении.

Экономика Новостройки продолжают дорожать Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.

Происшествия В Киеве похищен глава Укрэксимбанка В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.