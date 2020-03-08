Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

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Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Как считает соратник Порошенко, нужно добиться посещения ими Киева перед тем, как отпускать в Россию.
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