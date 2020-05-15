Политика
Газета.RuКлимкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Он обеспокоен тем, что этот визит является "негативной историей" для Украины.
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Шоу-бизнес
Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
News.ru вчера в 12:53
Здоровье
Медикам Хакасии перечислили выплаты за работу в условиях пандемии
Минздрав республики открыл «Горячую линию» по вопросам оплаты труда, в том числе и по дополнительным выплатам.
Новая Хакасия.Online 00:46
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости 13 мая в 13:18
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец вчера в 03:57
Здоровье
Как врачи телемедицинского центра помогают пациентам с COVID-19
На сегодняшний день специалисты телемедицинского центра провели уже более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:06
Футбол
Карпин высказался о возобновлении РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.
Sport.ru вчера в 07:58
Политика
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Минпросвещения отменяет ОГЭ и переносит ЕГЭ
В России отменяют в этом году из-за пандемии основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников девятых классов, единый госэкзамен проведут позже 8 июня только для тех, кто намерен поступать в вуз.
DP.RU 13 мая в 06:39
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Происшествия
На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса
Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 00:02
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Футбол
«Бавария» передумала выкупать контракт Перишича у «Интера» за € 20 млн
«Бавария» отказалась выкупать контракт полузащитника Ивана Перишича у миланского «Интера», сообщает спортивный журналист Никола Скира в «Твиттере».
Чемпионат 00:36
Общество
Посадку деревьев в Екатеринбурге назвали «экологическим экстремизмом»
Как сообщает телеграм-канал издания "Подъем", председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева заявила, что "налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах".
Новые Известия вчера в 12:14
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Коммерсантъ вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева поправилась на карантине
Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана решила жить отдельно
Ранее Самойлова признавалась, что старшая наследница тяжелее всех переживает выходки своего отца.
Paparazzi.ru 13 мая в 15:46
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru 13 мая в 14:05
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 06:32
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда вчера в 10:50