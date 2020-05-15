Политика
Газета.RuКлимкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Он обеспокоен тем, что этот визит является "негативной историей" для Украины.
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Общество
Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку
Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.
Дождь 01:28
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:24
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 03:36
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Общество
Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Экономика
Израиль решил продавать марихуану в другие страны
Власти Израиля вынесли финальное решение по вопросу об экспорте медицинского каннабиса — его решили позволить продавать в другие страны, сообщает The Times of Israel.
Lenta.ru 02:09
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
Петербуржцы в самоизоляции не хотят тратить деньги на видеоигры
Во всяком случае, тратят на них горожане меньше, чем жители других городов-миллионников.
Мойка78 03:24
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:06
Шоу-бизнес
Копия Решетовой: Алена Шишкова стала брюнеткой
Поклонники, разумеется, сразу стали сравнивать ее с новой возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.
Uznayvse.ru 12 мая в 07:37
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Футбол
Тест Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат
Как сообщает MilanNews.it, сразу по прилету Ибрагимович был доставлен на базу клуба, где сдал два мазка на коронавирус, показавшие отрицательный результат.
Советский спорт вчера в 14:33
Спорт
Спортсменам в Татарстане разрешили возобновить тренировки
Министерство спорта Республики Татарстан разрешило представителям профессиональных клубов, членам сборных команд, а также спортсменам первого разряда, кандидатам в мастера и мастерам спорта возобновить тренировки.
Татар-информ 03:26
Общество
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку»
Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ПРАЙМ 00:00
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции.
Аргументы недели 00:24
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34