Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Он обеспокоен тем, что этот визит является "негативной историей" для Украины.

Общество Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве. 8

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.

Общество Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. 2

Экономика Израиль решил продавать марихуану в другие страны Власти Израиля вынесли финальное решение по вопросу об экспорте медицинского каннабиса — его решили позволить продавать в другие страны, сообщает The Times of Israel. 3

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Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Общество Петербуржцы в самоизоляции не хотят тратить деньги на видеоигры Во всяком случае, тратят на них горожане меньше, чем жители других городов-миллионников.

Общество Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 631

Шоу-бизнес Копия Решетовой: Алена Шишкова стала брюнеткой Поклонники, разумеется, сразу стали сравнивать ее с новой возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 78

Авто Tesla планирует обрушить цены на электрокары Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания. 24

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,2K

Футбол Тест Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат Как сообщает MilanNews.it, сразу по прилету Ибрагимович был доставлен на базу клуба, где сдал два мазка на коронавирус, показавшие отрицательный результат.

Спорт Спортсменам в Татарстане разрешили возобновить тренировки Министерство спорта Республики Татарстан разрешило представителям профессиональных клубов, членам сборных команд, а также спортсменам первого разряда, кандидатам в мастера и мастерам спорта возобновить тренировки.

Общество ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку» Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 5

Здоровье 39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей. 222

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