Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Он обеспокоен тем, что этот визит является "негативной историей" для Украины.
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