Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Он обеспокоен тем, что этот визит является "негативной историей" для Украины.

Футбол ФНЛ и ПФЛ досрочно завершили сезон Исполком РФС 15 мая принял решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в ФНЛ и ПФЛ.

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17 В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 297

Политика Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.

Политика Лавров не видит необходимости вводить выездные визы Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. 153

Общество Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса «Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС). 15

Общество Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. 194

Шоу-бизнес В Сети восхитились 12-летней дочерью Ивана Урганта Подписчики восхитились красотой дочери телеведущего и отметили, что Нина очень похожа на своего отца. I❤️12 — подписал снимок Иван Ургант.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Общество В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк. 8

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2K

Технологии Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата 14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.

Происшествия Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР. 17

Авто General Motors показала конкурента универсала Skoda Octavia По данным портала "Новые автомобили", новинка, созданная на инновационной модульной R-платформе, станет прямым конкурентом Skoda Octavia.

Футбол Агент Коутиньо сообщил, что ни с кем не ведет переговоры Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за "Баварию", опроверг слухи о скором переходе своего клиента в новый клуб.