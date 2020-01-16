Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу". Об этом экс-глава украинского МИД написал на своей странице в Facebook.
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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости16:58

Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина

Московский Комсомолец17:20

Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Газета.Ru17:58

Послание Путина собранию вызвало тревогу у Климкина

Lenta.ru18:40

Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию

Комсомольская правда18:47

Климкина напугало послание Путина

News.ru17:59

Климкин выразил беспокойство из-за послания Путина Федеральному собранию

Аргументы и Факты18:42
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
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Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

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Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
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Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее

Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
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Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой

В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.
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Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
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Lenta.ru опубликовала статью о «главной банде Забайкалья»

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Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета

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