Политика
Газета.RuКлимкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу". Об этом экс-глава украинского МИД написал на своей странице в Facebook.
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Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина
Московский Комсомолец17:20
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