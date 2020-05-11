Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
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Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать день Победы

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Газета.Ru02:40

Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы

РБК00:22

В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы

RT на русском03:56

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

РЕН ТВвчера в 21:37

Украина запрещает России отмечать День Победы

URA.Ruвчера в 21:30

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

РИА Новостивчера в 21:03
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
1,6K
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
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Авто

В России снизились продажи автомобилей Lada

REGNUM 06:13
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,4K
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Гаджеты

Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
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Политика

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
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Наука

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
4,8K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам

Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
24
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
44
Здоровье

В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Политика

В Еврокомиссии призвали готовиться ко второй волне коронавируса

По последней оценке ситуации в регионе, не исключено, что пандемия вспыхнет с новой силой.
Говорит Москва 06:23
Здоровье

Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу

Отчетность губернаторов, министерств и ведомств по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 05:51
Общество

В Смоленской области количество инфицированных коронавирусом превысило 900 человек

Количество жителей Смоленской области, инфицированных коронавирусом, выросло до 902 человек.
О чем говорит Смоленск 03:46
Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
3
Происшествия

В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
140
Здоровье

Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес

Больная коронавирусом Мария Ивакова рассказала о своём состоянии

OvideO.ru 03:38
1
Общество

«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных

Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 220 тысяч человек

Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Общество

В Татарстане возобновляется работа медицинских организаций

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что с 12 мая в республике возобновляется работа медицинских организаций всех форм собственности по двум направлениям.
Kazanfirst.ru 04:53
1
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
262
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
24
Общество

Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00
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