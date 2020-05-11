Политика
ИзвестияКлимкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
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Общество
В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Авто
В России снизились продажи автомобилей Lada
REGNUM 06:13
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам
Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Политика
В Еврокомиссии призвали готовиться ко второй волне коронавируса
По последней оценке ситуации в регионе, не исключено, что пандемия вспыхнет с новой силой.
Говорит Москва 06:23
Здоровье
Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу
Отчетность губернаторов, министерств и ведомств по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 05:51
Общество
В Смоленской области количество инфицированных коронавирусом превысило 900 человек
Количество жителей Смоленской области, инфицированных коронавирусом, выросло до 902 человек.
О чем говорит Смоленск 03:46
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
Здоровье
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.
РИА Новости 05:31
Общество
«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных
Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 220 тысяч человек
Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Общество
В Татарстане возобновляется работа медицинских организаций
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что с 12 мая в республике возобновляется работа медицинских организаций всех форм собственности по двум направлениям.
Kazanfirst.ru 04:53
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
Общество
Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%
В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00