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РИА НовостиКлимкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник. А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель.
— Павел Климкин, украинский дипломатРБК 00:22
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