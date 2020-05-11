Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник. А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель.

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

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