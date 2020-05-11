У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснил это тем, что Москва использует это как повод начинать новые войны.

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

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