Политика
Газета.RuКлимкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснил это тем, что Москва использует это как повод начинать новые войны.
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Происшествия
Задержан организатор хосписа в Красногорске
Российская газета 04:14
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:18
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Шоу-бизнес
Саша Артемова случайно показала лицо дочери
Евгений и Александра решили принципиально не показывать свою новорожденную дочь поклонникам, и им удавалось скрывать внешность ребенка вплоть до текущего времени.
Bimru.ru 03:16
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
По данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность.
Моя Москва.онлайн 04:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Происшествия
Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
REGNUM вчера в 08:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Известия вчера в 12:25
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Общество
В России за сутки выявили 10 817 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 10 817 новых случаев коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 09 мая в 03:56
Общество
Китай приготовился к распродаже госдолга США
Вашингтон угрожает Пекину отказаться от долговых обязательств. США угрожает Китаю отказаться от долговых обязательств.
Мой Брянск 04:04
Авто
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели
Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 00:00
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Здоровье
У новых носителей коронавируса в Крыму не выявили симптомов
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у девяти крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию: пятеро врачей и четыре пациента Сакской районной больницы.
REGNUM 04:34
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50