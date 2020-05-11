Политика
REGNUMКлимкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
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Здоровье
В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек
За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Происшествия
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
РИА Новости 21:38
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru 09:08
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Футбол
Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 14:32
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Спорт
Команда Китая выиграла Кубок наций по шахматам
Команда Китая одержала победу в суперфинале онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций».
Sports.ru 12:11
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Наука
Физики «сломали» неньютоновскую жидкость
Смесь кукурузного крахмала и воды называется ооблек или неньютоновская жидкость, а ее основным свойством является способность затвердевать на долю секунды в результате ударов.
Популярная механика 11:30
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Здоровье
Минздрав: здоровье россиян ухудшится после пандемии
После пандемии коронавируса общие показатели здоровья россиян снизятся. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева.
ФедералПресс 11:59
Общество
Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая
Власти Краснодарского края приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 мая.
RT на русском 07:39
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07