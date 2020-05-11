Политика

REGNUMREGNUMКлимкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать день Победы

Московский Комсомолец22:10

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

REGNUM21:47

Климкин заявил, что Россия не должна отмечать День Победы

News.ru21:41

Экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Life.ru21:37

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

РЕН ТВ21:37

Украина запрещает России отмечать День Победы

URA.Ru21:30

Климкин отказал России в праве отмечать День Победы

РИА Новости21:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Здоровье

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
104
Общество

Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
3
Происшествия

На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
РИА Новости 21:38
5
Политика

Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
133
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
2
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы

Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru 09:08
30
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

REGNUM 21:58
Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
1
Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
1,8K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,7K
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
390
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
577
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
7
Футбол

Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 14:32
Армия и оружие

Шестой самолет с российскими военными и техникой вернулся из Италии

Известия 19:30
33
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
169
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
505
Спорт

Команда Китая выиграла Кубок наций по шахматам

Команда Китая одержала победу в суперфинале онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций».
Sports.ru 12:11
2
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
4,1K
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
248
Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Наука

Физики «сломали» неньютоновскую жидкость

Смесь кукурузного крахмала и воды называется ооблек или неньютоновская жидкость, а ее основным свойством является способность затвердевать на долю секунды в результате ударов.
Популярная механика 11:30
Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
1
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
463
Здоровье

Минздрав: здоровье россиян ухудшится после пандемии

После пандемии коронавируса общие показатели здоровья россиян снизятся. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева.
ФедералПресс 11:59
43
Общество

Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая

Власти Краснодарского края приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 мая.
RT на русском 07:39
1,4K
Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
4
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
87
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День Победы
Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное