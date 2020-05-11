Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 727

Единоборства Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249 В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе. 1

Наука Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19 Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы, сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на данные нового исследования.

Здоровье Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен. 8

Армия и оружие Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил Владимир Путин во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы. 830

Авто Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4,1K

Технологии Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 192

Политика NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники. 7

Общество Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 204

Космос Китай подготовил к запуску новый гражданский спутник По словам источника в центре, спутник HY-1C, запущенный в 2019 году, и HY-1D сформируют первое в Китае спутниковую группировку гражданского назначения для мониторинга океана с целью увеличения охвата наблюдений.

Политика Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 170

Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 116

Общество Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая. 374