Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
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Бальбек назвал слова Климкина о «смерти» ПАСЕ оголтелым шовинизмом

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Климкин призвал «сделать невыносимой» жизнь России в ПАСЕ

РЕН ТВвчера в 23:51

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Телеканал 360°00:23

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Климкин увидел «клиническую смерть» ПАСЕ из-за РФ

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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за российской делегации

РБК02:17

Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ

REGNUMвчера в 23:45
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Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
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Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
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NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова.
РБК 30 января в 12:45
Наука

Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Ридус вчера в 12:32
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
Здоровье

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», — цитирует сообщение ТАСС.
RT на русском 03:58
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Футбол

«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова

Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
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Здоровье

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Известия вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Певица МакSим объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

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СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Вести.Ru 04:46
Политика

В Кремле отказались комментировать новый КоАП

Напомним, проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Росбалт вчера в 06:17
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ вчера в 03:18
Экономика

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В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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