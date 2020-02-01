Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
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Бальбек назвал слова Климкина о ПАСЕ «оголтелым шовинизмом»

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Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ

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Климкин углядел «клиническую смерть» ПАСЕ из-за РФ

News.ru00:10

Бальбек назвал слова Климкина о «смерти» ПАСЕ оголтелым шовинизмом

РИА Новости05:21
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

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Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
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Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Общество

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Говорит Москва 04:16
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У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
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Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Московский Комсомолец 07:33
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Общество

Депутат рады посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Известия 07:18
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Astera 30 января в 09:46
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В числе погибших при взрыве в Мценске были двое граждан Турции

Полицейские установили личности пяти погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, в числе жертв были двое граждан Турции.
RT на русском 08:00
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Политика

Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина

47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.
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Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Мой Брянск 30 января в 23:16
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
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СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
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В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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«Сибирь» нанесла минскому «Динамо» четвертое поражение кряду

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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