Политика
РИА НовостиКлимкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Политика
Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Общество
Депутат рады посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Происшествия
В числе погибших при взрыве в Мценске были двое граждан Турции
Полицейские установили личности пяти погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, в числе жертв были двое граждан Турции.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Политика
Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина
47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Хоккей
«Сибирь» нанесла минскому «Динамо» четвертое поражение кряду
«Сибирь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.