Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Украина провоцирует Запад на смягчение антироссийских санкций, — Климкин

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Экс-глава МИД Украины заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

Life.ruвчера в 21:42

Климкин объяснил, почему Украина отказывается от «освобождения» Крыма

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Климкин предрек конец «национальной идее» об «освобождении» Крыма

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Климкин предупредил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

РЕН ТВвчера в 19:57

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

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Климкин предупредил о конце «национальной идеи» об «освобождении» Крыма

РИА Новостивчера в 19:07
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
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В Югре учитель школы подозревается в педофилии

REGNUM 01:26
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»

Paparazzi.ru 02:43
Общество

Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon

RT на русском 02:11
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Происшествия

Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
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Общество

Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус

По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 6,1 миллиона, более 376 тысяч человек умерли.
РИА Новости вчера в 20:42
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Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
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Общество

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту.
РБК вчера в 22:02
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Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России 01 июня в 09:55
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Общество

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Общество

Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
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Экономика

Москвичи подняли цены на квартиры в период самоизоляции

Москвичи не просто поднимают стоимость квартир — темпы мнимого роста цен в мае даже увеличились, констатируют в ИРН.
Lenta.ru вчера в 03:22
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Общество

Немецкий фотограф рассказал о магии россиян

В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
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Киберспорт

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат вчера в 11:28
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

ТАСС вчера в 21:32
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Здоровье

Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
RT на русском 02:37
Авто

АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
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Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
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