Политика
REGNUMКлимкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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Климкин заявил о «реальной опасности» того, что Запад договорится с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:29
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Общество
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
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Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не знает, когда восстановится полузащитник Поль Погба.
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Развитие водородной энергетики становится существенной тенденцией на европейском энергетическом рынке.
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Губернатор Приморья прокомментирует отставку мэра Артема
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«Лудогорец» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру плей-офф Лиги Европы
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Лудогорец» — «Интер».