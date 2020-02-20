Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

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Гаджеты Intel подготовила новые комплекты разработки систем с процессорами Tiger Lake Существует теория, что данные новые комплекты представляют собой дискретные видеокарты Intel Xe DG1 и предназначены для того, чтобы разработчики смогли обеспечить совместную работу данного GPU и встроенной графики процессоров Tiger Lake, которая, к слову, будет очень похожа на GPU данной видеокарты.