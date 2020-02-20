Политика

REGNUMREGNUMКлимкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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На Украине предупредили об опасности «сделки» России и Запада

Lenta.ru00:53

«Реальная опасность»: Климкин испугался сделки РФ с Западом

РЕН ТВвчера в 21:59

Климкин предупредил об опасности «сделки» России и Запада

RT на русскомвчера в 22:58

Климкин заявил о «реальной опасности» того, что Запад договорится с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:29

Климкин назвал сделку России и Запада «реально опасной»

Телеканал 360°вчера в 23:39

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

REGNUMвчера в 21:38

Климкина напугала перспектива «сделки» России с Западом

РИА Новостивчера в 20:16
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Общество

«СЭПО» прекращает производство холодильников «Саратов»

Саратовское предприятие «СЭПО» закрывает линию по производству легендарных холодильников «Саратов».
АиФ Саратов 02:01
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Футбол

«Аталанта» разгромила «Валенсию» в Лиге Чемпионов

Свободная Пресса вчера в 16:59
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

СМИ узнали, где разместят вывезенных на Украину из Китая людей

Граждан Украины и других стран, вывезенных из Китая, могут разместить в санатории в Харьковской области, сообщил 19 февраля ресурс «Главное» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 00:11
Гаджеты

LG W10 Alpha: смартфон начального уровня с поддержкой Dual VoLTE

3DNews вчера в 21:48
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Культура

Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС вчера в 11:32
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Авто

Great Wall вернется в Россию спустя 4 года

Автомобильный бренд Great Wall, который ушел из России 4 года назад.
7 новостей 18 февраля в 22:08
Авто

Как банальный перелив масла убивает моторы

Одни делают поправку на угар, свойственный многим современным моторам (мол, лишнее всё равно сгорит), другие с недоверием относятся к мастерам и считают, что их обманули (недолив до максимального значения в большинстве случаев - это примерно стакан масла), и требуют долить "до верха".
Quto.ru 18 февраля в 08:32
Культура

В Махачкале прошла итоговая коллегия министерства культуры Дагестана

Лезги газет вчера в 03:05
Культура

МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»

МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
BFM.ru вчера в 08:09
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
RT на русском вчера в 16:05
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv вчера в 04:12
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Общество

Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Говорит Москва вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер Элайджа Вуд стал счастливым отцом. Об этом передает издание Daily Mail.
NewInform вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Елена Ханга ответила Дане Борисовой на обвинения в колдовстве вуду

Московский Комсомолец вчера в 05:39
Гаджеты

Intel подготовила новые комплекты разработки систем с процессорами Tiger Lake

Существует теория, что данные новые комплекты представляют собой дискретные видеокарты Intel Xe DG1 и предназначены для того, чтобы разработчики смогли обеспечить совместную работу данного GPU и встроенной графики процессоров Tiger Lake, которая, к слову, будет очень похожа на GPU данной видеокарты.
3DNews 17 февраля в 15:27
Футбол

Погба все еще далек от возвращения на поле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не знает, когда восстановится полузащитник Поль Погба.
Матч ТВ 00:39
Технологии

Россия заработает на глобальном потеплении

Развитие водородной энергетики становится существенной тенденцией на европейском энергетическом рынке.
РИА Новости 00:00
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп».
Lenta.ru 00:58
Политика

Губернатор Приморья прокомментирует отставку мэра Артема

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев покинул свой пост, сообщает РИА VladNews.По предварительным данным, Авдеев написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Владивосток-Новости вчера в 18:34
Футбол

«Лудогорец» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру плей-офф Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Лудогорец» — «Интер».
Чемпионат 01:45
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