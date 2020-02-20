Политика

РБКРБККлимкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
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Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

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Климкин заявил о «реальной опасности» того, что Запад договорится с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:29

На Украине предупредили об опасности «сделки» России и Запада

Lenta.ru00:53

Климкин назвал сделку России и Запада «реально опасной»

Телеканал 360°вчера в 23:39

Климкин предупредил об опасности «сделки» России и Запада

RT на русскомвчера в 22:58

«Иногда он говорит правду»: Эксперт оценил опасения Климкина из-за России

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Климкина напугала перспектива «сделки» России с Западом

РИА Новостивчера в 20:16
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Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
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Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
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Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
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Загитова отказалась отвечать на вопрос о поражении от Косторной

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Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.
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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

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Lenta.ru 02:38
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Российская сторона в течение трёх месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
RT на русском 18 февраля в 05:48
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
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Ученый допустил эпидемию коронавируса в России

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Газета.Ru вчера в 15:26
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МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном

Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Молодежь Дагестана 03:03
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
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В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

ТАСС 00:09
Политика

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

Российско-турецкие переговоры Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй — в Москве в понедельник и вторник.
РИА Новости 02:43
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Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
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Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, передает Biathlon.com.ua.
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Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

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Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

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СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»

В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
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Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

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В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
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Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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