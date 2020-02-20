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РБККлимкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
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Климкин заявил о «реальной опасности» того, что Запад договорится с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:29
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