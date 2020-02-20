Политика
Газета.RuКлимкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение "Ялта-2", и Украина окажется в сфере влияния Москвы.
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с чего всё началось
В интервью Ukrlife.tv он пояснил, что такая ситуация вполне возможна, если Киев не будет работать с общественными лидерами и политиками Запада, а также не станет "ангажировать своих друзей" и "играть".Инфорос01:39
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Армия и оружие
Американцев впечатлил фрегат «Адмирал Касатонов»
Как передает издание Ваlтпеws, информация о том, что российский фрегат "Адмирал Касатонов" будет передан Военно-морскому флоту Российской Федерации уже в апреле 2020 года, не осталась без внимания у американцев.
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне".
Экономика
В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья
Перемены на петербургском рынке апартаментов могут произойти уже в начале следующего года.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак
Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад.
Политика
Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину
В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Происшествия
Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника
Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Происшествия
Вторая сбежавшая из карантина петербурженка сама вернулась в больницу
Как сообщало ИА REGNUM, в среду Невский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить сбежавшую 11 февраля из инфекционной клиники имени Боткина 32-летнюю Анну Рыбакову обратно в больницу.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Политика
Путин оценил мем о роспуске правительства
"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Наука
Столетняя каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии
Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Происшествия