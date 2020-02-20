с чего всё началось

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение "Ялта-2", и Украина окажется в сфере влияния Москвы.

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Армия и оружие Американцев впечатлил фрегат «Адмирал Касатонов» Как передает издание Ваlтпеws, информация о том, что российский фрегат "Адмирал Касатонов" будет передан Военно-морскому флоту Российской Федерации уже в апреле 2020 года, не осталась без внимания у американцев.

Кино У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад.

Политика Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Авто Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».

Политика Песков ответил на вопрос о низких доходах в России Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".

Происшествия Вторая сбежавшая из карантина петербурженка сама вернулась в больницу Как сообщало ИА REGNUM, в среду Невский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить сбежавшую 11 февраля из инфекционной клиники имени Боткина 32-летнюю Анну Рыбакову обратно в больницу.

Политика Путин оценил мем о роспуске правительства "Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.

Политика Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.