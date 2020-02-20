Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение "Ялта-2", и Украина окажется в сфере влияния Москвы.
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с чего всё началось
В интервью Ukrlife.tv
 он пояснил, что такая ситуация вполне возможна, если Киев не будет работать с общественными лидерами и политиками Запада, а также не станет "ангажировать своих друзей" и "играть".
Инфорос01:39

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Эксперт оценил опасения экс-главы МИД Украины из-за соглашения между Западом и РФ

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