Политика
Газета.RuКлимкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение "Ялта-2", и Украина окажется в сфере влияния Москвы.
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Климкин заявил о «реальной опасности» того, что Запад договорится с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:29
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Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы
Безопасность в ходе празднования 75-летия Победы должна быть обеспечена на самом высоком уровне, сделать это следует ФСБ России.
Экономика
Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%
"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.
Общество
Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Армия и оружие
Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Единоборства
Кадыров начал тренироваться с Емельяненко для совместного боя
Александр Емельяненко поделился информацией о том, что он в Чечне начал тренироваться К тренировкам известного бойца присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров Нам еще предстоит определиться, кто из нас настоящий чемпион, – рассказал Кадыров Вы об этом сразу же узнаете, к сожалению, – парировал его Емельяненко.
Технологии
Windows 10 начала удалять пользовательские данные
После установки последнего обновления Windows 10 под номером KB4532693 личные данные пользователей удалились с некоторых компьютеров.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Биатлон
Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Транспорт
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Кино
Фотография Нео и Тринити из новой «Матрицы» появилась в Сети
Снимок, сделанный во время со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, опубликовали в Сети, сообщает Independent.
Кино
Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Увидеть актера в новой роли фанаты смогут сразу в самом начале второго сезона сериала. Его персонаж появится в первом эпизоде «Ведьмака».
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.