Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение "Ялта-2", и Украина окажется в сфере влияния Москвы.

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

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