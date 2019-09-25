с чего всё началось

Чтобы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны.

Климкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа

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