Политика
Rambler News ServiceКлимкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил роль Киева в начале процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
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Чтобы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 07:49
с чего всё началось
"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере.РИА Новости07:28
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