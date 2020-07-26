Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Климкина, заявила, что «у них получилось превратить Украину в мировую проблему».
RT на русскомвчера в 14:58

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Климкина призвали покаяться после его заявления о Крыме

Газета.Ru16:25

В Совфеде считают, что Климкина можно привлечь к ответственности за призыв превратить Крым в проблему для РФ

Life.ru10:08

В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Крыме и проблемах для России

Известиявчера в 15:41

Климкина призвали к покаянию после его слов про Крым

Московский Комсомолецвчера в 17:36

В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»

Комсомольская правдавчера в 16:09

В России ответили на призыв Климкина сделать Крым «проблемой» для Москвы

РИА Новости08:46

В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

RT на русскомвчера в 14:58
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Политика

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
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Общество

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За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
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Политика

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил партию с пчелиным роем, отметив, что пчелиные законы идеально подходят для партстроительства.
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Главы Объединенного штаба белорусской оппозиции об одной предвыборной кампании на троих Три женщины — кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, руководитель предвыборного штаба находящегося в СИЗО бывшего банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника — провели в субботу совместный предвыборный митинг в Бобруйске.
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Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
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В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
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Определена возможная дата презентации нового iPhone 12

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По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
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Украинский и российский политик. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым с 15 апреля 2014 года. Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым с 26 марта 2006 по 17 марта 2014.
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