Политика
РИА НовостиКлимкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
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с чего всё началось
Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Климкина, заявила, что «у них получилось превратить Украину в мировую проблему».RT на русскомвчера в 14:58
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В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»
Комсомольская правдавчера в 16:09
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Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 16:40
Единоборства
Андрей Орловский прокомментировал оскорбление от Петра Яна
Allboxing.ru вчера в 00:39
Политика
Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил партию с пчелиным роем, отметив, что пчелиные законы идеально подходят для партстроительства.
РИА Новости 15:35
Общество
Главы Объединенного штаба белорусской оппозиции об одной предвыборной кампании на троих
Главы Объединенного штаба белорусской оппозиции об одной предвыборной кампании на троих Три женщины — кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, руководитель предвыборного штаба находящегося в СИЗО бывшего банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника — провели в субботу совместный предвыборный митинг в Бобруйске.
Коммерсантъ 12:14
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Политика
В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS
Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15:14
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты
Определена возможная дата презентации нового iPhone 12
Инсайдеры назвали в Сети со ссылкой на источники в компании Apple, назвали возможную дату презентации нового iPhone 12.
МедиаПоток 04:41
Спорт
Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США
Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости 08:57
Футбол
«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса
Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.
Soccer.ru вчера в 03:38
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Финансы
Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене
Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.
Москва 24 24 июля в 07:38
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Здоровье
Власти Ленобласти заявили о готовности медицины к возможной второй волне коронавируса
Медицинские учреждения Ленинградской области в достаточном объеме обеспечены запасами лекарств, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и специалистами на случай возможной второй волны пандемии коронавируса.
ТАСС 24 июля в 02:45
Авто
Porsche отзывает в России кроссоверы Cayenne
Под отзывную кампанию попали 676 автомобилей Porsche Cayenne (9YA), которые были изготовлены с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению, сообщает Росстандарт.
Тавто.Ру 24 июля в 04:04
Политика
США обошли международный договор ради продажи беспилотников
News.ru вчера в 08:54
Общество
Четыре европейские страны призвали не ездить в Испанию
Норвегия ввела 10-дневный карантин для всех побывавших в Испании, а Великобритания и Бельгия - двухнедельный.
Российская газета 07:12
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram
В июне Асмус и Харламов опубликовали информацию о том, что они приняли решение расстаться.
RuNews24.ru 02:13
Политика
Белоруссии предсказали «бархатную революцию»
Белоруссию охватили массовые акции протеста против Александра Лукашенко, которые проходят под видом пикетов в поддержку альтернативного кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
Московский Комсомолец 07:53
Авто
Инновационный Mercedes-Benz Actros – первый показ в России
Транслер 24 июля в 02:59
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Баскетбол
В США баскетболистки покинули площадку во время исполнения гимна
RT на русском 01:48
Футбол
Дворцовый мост в честь Дня ВМФ раскрасили в цвета Андреевского флага
В Петербурге в ночь с субботы на воскресенье, 27 июля, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны раскрасят в цвета Андреевского флага.
Мойка78 16:42
Наука
Как коронавирус вызывает потерю запаха
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24 01:12
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01