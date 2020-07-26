Политика
РИА НовостиКлимкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
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с чего всё началось
Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Климкина, заявила, что «у них получилось превратить Украину в мировую проблему».RT на русскомвчера в 14:58
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В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»
Комсомольская правдавчера в 16:09
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Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Космос
Ученые впервые зафиксировали движение гигантских дюн на Марсе
Международные ученые впервые зафиксировали движение огромных песчаных дюн на Марсе.
Дни24 вчера в 02:55
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Ивлеевой
Территория новостей 11:12
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Основателя Alibaba Джека Ма вызвали в индийский суд
После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.
Финансовая газета 12:03
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Здоровье
На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы Признаки чумы обнаружены у местного жителя.
Экспресс газета 06:02
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Здоровье
Россиянам рассказали о влиянии больших доз витаминов на коронавирус
Большие дозы витаминов не помогут уберечься от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому россиянам не стоит злоупотреблять ими.
Lenta.ru 10:40
Общество
Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии
Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 05:37
Политика
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК 09:49
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Спорт
Свищев ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984
Британское издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.
РИА Новости 09:59