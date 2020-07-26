Политика
РИА НовостиКлимкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
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с чего всё началось
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.RT на русскомвчера в 14:58
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В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»
Комсомольская правдавчера в 16:09
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Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Здоровье
Американские ученые призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений
Более 150 известных американских ученых, экспертов в области медицины, преподавателей и врачей подписали обращение к политическому руководству с призывом вновь закрыть страну и вернуть все жесткие меры изоляции, введенные в марте, а потом снятые.
Коммерсантъ 24 июля в 13:58
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Футбол
Верона — Лацио 1:5
Футболисты «Вероны» после первого тайма матча 36-го тура чемпионата Италии играют вничью с «Лацио». Счет после стартовых 45 минут — 1:1.
ProstoProSport 14:43
Происшествия
Полиция сообщила детали наезда на людей в Берлине
Водитель внедорожника, сбившего группу людей в Берлине, был пьян.
Вести.Ru 13:53
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Футбол
ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
Чемпионат вчера в 08:25
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Футбол
Лэмпард: «„Челси“ нельзя слишком восторгаться попаданием в четвёрку»
«Челси» занял четвертое место, опередив «Лестер».
Евро-футбол.ру 14:44
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Здоровье
Эксперт рассказал о влиянии больших доз витаминов на коронавирус
Россиянам не стоит злоупотреблять большим количеством витаминов, так как они не помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 13:01
Армия и оружие
Чем США усиливают свою авиацию для противостояния России и Китаю
Боятся войны с Россией или Китаем, считают эксперты. Соединенные штаты Америки фактически начали подготовку к войне с Россией или Китаем.
Территория новостей 11:30
Футбол
Варди стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ в 33 года
Metaratings 13:42
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Сериал «Ведьмак», снятый по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского, собрал 76 миллионов просмотров.
Evo-rus.com 24 июля в 10:11
Происшествия
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
Общество
На какие выплаты могут рассчитывать россияне летом и осенью 2020 года
На какую помощь государства могут рассчитывать граждане и бизнес, подробно объясняет интернет-портал URA.RU.
Пятый канал 12:56
Единоборства
Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко
Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум заявил, что хочет провести ещё один поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
RT на русском 06:29
Футбол
Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»
Газета.Ru 14:50
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48