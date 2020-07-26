Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
RT на русскомвчера в 14:58

Подробнее о событии

В РФ призвали Климкина к покаянию после призыва сделать Крым «проблемой» для Москвы

Газета.Ru14:14

В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Крыме и проблемах для России

Известиявчера в 15:41

В России ответили на призыв Климкина сделать Крым «проблемой» для Москвы

РИА Новости08:46

Климкина призвали к покаянию после его слов про Крым

Московский Комсомолецвчера в 17:36

В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»

Комсомольская правдавчера в 16:09

В Совфеде считают, что Климкина можно привлечь к ответственности за призыв превратить Крым в проблему для РФ

Life.ru10:08

Ковитиди указала на террористическую активность Украины в отношении Крыма

ПолитРоссиявчера в 06:41
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Политика

Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Происшествия

В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика

РБК 14:48
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Здоровье

Американские ученые призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений

Более 150 известных американских ученых, экспертов в области медицины, преподавателей и врачей подписали обращение к политическому руководству с призывом вновь закрыть страну и вернуть все жесткие меры изоляции, введенные в марте, а потом снятые.
Коммерсантъ 24 июля в 13:58
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Футбол

Верона — Лацио 1:5

Футболисты «Вероны» после первого тайма матча 36-го тура чемпионата Италии играют вничью с «Лацио». Счет после стартовых 45 минут — 1:1.
ProstoProSport 14:43
Происшествия

Полиция сообщила детали наезда на людей в Берлине

Водитель внедорожника, сбившего группу людей в Берлине, был пьян.
Вести.Ru 13:53
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Футбол

ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
Чемпионат вчера в 08:25
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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Футбол

Лэмпард: «„Челси“ нельзя слишком восторгаться попаданием в четвёрку»

«Челси» занял четвертое место, опередив «Лестер».
Евро-футбол.ру 14:44
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
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Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
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Здоровье

Эксперт рассказал о влиянии больших доз витаминов на коронавирус

Россиянам не стоит злоупотреблять большим количеством витаминов, так как они не помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 13:01
Армия и оружие

Чем США усиливают свою авиацию для противостояния России и Китаю

Боятся войны с Россией или Китаем, считают эксперты. Соединенные штаты Америки фактически начали подготовку к войне с Россией или Китаем.
Территория новостей 11:30
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Футбол

Варди стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ в 33 года

Metaratings 13:42
Происшествия

Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве

Московский Комсомолец 04:50
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Авто

Назван топ-5 проблемных «автоматов»: лучше берите механику

32CARS.ru 15:07
Культура

«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix

Сериал «Ведьмак», снятый по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского, собрал 76 миллионов просмотров.
Evo-rus.com 24 июля в 10:11
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Происшествия

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
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Общество

На какие выплаты могут рассчитывать россияне летом и осенью 2020 года

На какую помощь государства могут рассчитывать граждане и бизнес, подробно объясняет интернет-портал URA.RU.
Пятый канал 12:56
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Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко

Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум заявил, что хочет провести ещё один поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
RT на русском 06:29
Футбол

Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»

Газета.Ru 14:50
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Ковитиди Ольга Федоровна
Политик
Украинский и российский политик. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым с 15 апреля 2014 года. Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым с 26 марта 2006 по 17 марта 2014.
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