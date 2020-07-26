Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

с чего всё началось

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.

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