Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
RT на русскомвчера в 14:58
Подробнее о событии
Life.ru

В Совфеде считают, что Климкина можно привлечь к ответственности за призыв превратить Крым в проблему для РФ

Life.ru10:08
РИА Новости

В России ответили на призыв Климкина сделать Крым «проблемой» для Москвы

РИА Новости08:46
News.ru

В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

News.ruвчера в 16:46
Московский Комсомолец

Климкина призвали к покаянию после его слов про Крым

Московский Комсомолец17:36
Комсомольская правда

В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»

Комсомольская правдавчера в 16:09
Известия

В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Крыме и проблемах для России

Известиявчера в 15:41
Аргументы недели

Сенатор от Крыма: «Климкину необходимо покаяться»

Аргументы неделивчера в 15:21
Реклама
Реклама
Реклама

На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

Ракету "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости03:42
2
Реклама
Реклама

Решетова намекнула на проблемы с Тимати

Владелица салонов красоты, модель и мать сына Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати, рассказала в Instagram о неприятных событиях, произошедших в своей жизни, которые отрицательно сказались на её состоянии.
News.ru09:56
1

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
247
Реклама

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
26
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама