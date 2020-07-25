Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
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Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
RT на русскомвчера в 14:58
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В Совфеде посоветовали Климкину «публично покаяться», а не «рассуждать о Крыме»
Комсомольская правдавчера в 16:09