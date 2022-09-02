Однако провокации «прибалтийских политических гномиков» могут спровоцировать большую войну в Евросоюзе (ЕС), предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram
Разделить россиян «на хороших и плохих» не получится, российскому обществу необходим «холодный душ» в виде прекращения выдачи туристических и учебных виз, заявил в интервью dpa премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Госдепартамент США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявило посольство России в ответ на публикацию американского ведомства о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля, следует из поста в Telegram.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая побывала на Запорожской АЭС.
Непростые отношения между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым повлекли словесные перепалки, во время одной из которых журналист призвал певицу раскрыть источники ее доходов с 1990 года.
Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.