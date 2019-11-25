с чего всё началось

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.

Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

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